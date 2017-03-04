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    На железной дороге, соединяющей Украину и РФ, начали строить преграды

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (654)

    (обновлено: )112839
    Как сообщается, участники блокады намерены в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.
    Вагоны с углем
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады Донбасса в субботу заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.

    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    ГУ НП в Луганской области
    Мины, гранаты и тротил, найденные на месте блокады в Донбассе

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    "На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", — заявил штаб блокады в Facebook, сообщивший об открытии "нового редута".

    Согласно информации штаба, участники блокады планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

    Ранее сообщалось, что заблокированный в январе участниками блокады Донбасса грузовой поезд на перегоне Шипилово — Светланово возобновил движение.

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