В Донбассе возобновил движение заблокированный в январе поезд

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Заблокированный в январе участниками блокады Донбасса грузовой поезд на перегоне Шипилово — Светланово возобновил движение.

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Как сообщили в Департаменте информационной политики и связей с общественностью ПАО "Укрзализныця", в субботу, 4 марта, в 11:56 возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января.

"Подготовка поезда к отправлению началась сегодня в 11:35, участники блокады не мешали железнодорожникам. Пути были очищены от посторонних предметов. Все мероприятия по подготовке к отправке поезда проходили под контролем правоохранительных органов, и в дальнейшем они будут контролировать его следование. В 12:26 поезд прибыл на станцию "Светланово" и продолжил следование до станции "Нирковое", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по сообщению машиниста, движению поезда никто не препятствует, а в подвижном составе нет посторонних лиц.

Ранее сообщалось, что в Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса.