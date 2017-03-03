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    В Луганской области обстреляли Попаснянский водоканал

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (209)

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    Как отмечается в сообщении, станция обеспечивает питьевой водой города Горное, Золотое, Попасную, а также около 1,2 миллиона человек на неподконтрольной Киеву территории.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Подконтрольная Киеву Луганская областная военно-гражданская администрация заявляет об обстрелах Попаснянского водоканала.

    "Третьи сутки подряд Попаснянский райводоканал страдает от огня противника. Прошлой ночью с неподконтрольной украинской власти территории осуществлен ряд массированных обстрелов, в результате которых повреждено остекление и стены здания проходной и машинного зала насосной станции", — говорится в сообщении областной администрации.

    По данным местных властей, станция обеспечивает питьевой водой города Горное, Золотое, Попасную, а также около 1,2 миллиона человек на неподконтрольной Киеву территории.

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    @666_mancer
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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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