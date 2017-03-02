Ополченцы обстреляли позиции силовиков более 100 раз - штаб АТО

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 118 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб и еще девять были ранены.

"В общем зафиксировано 118 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Невельское, Луганское, Новоселовка Вторая, Зайцево, Новгородское, Пески, Каменка, Авдеевка, Троицкое, Красногоровка, Широкино, Водяное, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Чермалык, Павлополь, Талаковка, Лебединское, Марьинка, Крымское, Катериновка, Золотое, Орехово, Новоалександровка, Новозвановка, Малиновое и Станица Луганская.

Как утверждают украинские силовики, огонь велся из танков, минометов, БМП, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и артиллерии.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.