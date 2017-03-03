Районы ЛНР подверглись обстрелам

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. ВС Украины 18 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За сутки ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив арторудия калибра 152 мм, 120 мм и 82-мм минометы, гранатометы (СПГ), БМП-2 и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Смелое, Молодежное, Логвиново, Калиновка, Калиново, Желобок, Березовское, Калиново-Борщеватое, Первомайск. В Народной милиции уточнили, что наиболее активно украинские силовики вели огонь с направления населенного пункта Крымское. Всего по территории республики было выпущено более 340 снарядов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.