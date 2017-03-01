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    В РФ ответили на обвинения США в обстреле позиций союзников в Сирии

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    В минобороны РФ подчеркнули, что "во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил".
    Министерство обороны РФ
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Авиация России и Сирии не наносили ни одного удара по указанным США районам в Сирии, сообщает российское оборонное ведомство.

    Ранее командующий коалиции США заявил, что удар по позициям оппозиции Сирии был нанесен в районе Манбиджа. Позднее он уточнил, что, по данным войск коалиции, удар был нанесен по позициям, расположенным неподалеку от Эль-Баба.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Двадцать восьмого февраля в Сирийской Арабской Республике действительно были контакты по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе "Хмеймим" с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар). В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГ южнее города Манбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям", — отмечает минобороны РФ.

    Как сообщает российское военное ведомство, "во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил".

    "Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось", — подчеркнули в минобороны РФ.

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    Также отмечается что "эффективное взаимодействие командования ВКС России на авиабазе "Хмеймим" и ВВС США в рамках борьбы против террористов ИГ в Сирии будет продолжено и в дальнейшем".

    Ранее сирийские военные заявили о взятии Пальмиры под полный огневой контроль. 

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