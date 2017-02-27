Сирийская армия взяла господствующую высоту на подступах к Пальмире

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Бойцы сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры, сообщает национальное информагентство САНА со ссылкой на военный источник.

Согласно этим данным, к вечеру воскресенья сирийские военные установили контроль над высотой 939,5, которая является господствующей в горном районе Эль-Хаяль.

Как отметил источник, в результате успешного наступления правительственных сил противник лишился на этом участке фронта значительной части живой силы, а также множества единиц военной техники.

На минувшей неделе отряды армии Сирии взяли под огневой контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. Закрепившись у комплекса автошколы, военные используют этот район как плацдарм для освобождения от боевиков близлежащих высот. Как только эта задача будет выполнена, то стратегически важная транспортная авторазвязка на подступах к городу будет полностью зачищена от присутствия бандформирований.

До этого 14 февраля сирийская армия вернула контроль над крупнейшим газовым месторождением в Сирии — Хиян, расположенным к западу от Пальмиры.