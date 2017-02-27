Сирийская оппозиция приближается к Ракке

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Сирийская оппозиция приближается к городу Ракка — самопровозглашенной столице террористической группировки "Исламское государство", сказал журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

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"За последние несколько дней силы сирийской арабской коалиции осуществили ряд значительных территориальных приобретений, перекрыв основные пути снабжения. Они уже отрезали маршрут от Ракки в Хасаку, Шаддади и Дейр-эз-Зор", — сказал Дэвис, по словам которого, сопротивление боевиков ИГ остается "минимальным".

Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры.