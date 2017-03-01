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    Сирийские военные заявили о взятии Пальмиры под полный огневой контроль

    Тема:

    Освобождение Сирии (81)

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    По словам собеседника, "сирийская армия установила контроль над высотами, окружающими историческую цитадель Пальмиры, а также высоту "Сирия Тел" - после того, как боевики ИГ резко покинули этот район".
    Ситуация в Пальмире
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Подразделения армии САР при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира, сообщил РИА Новости один из полевых командиров, находящийся на месте событий.

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    По словам собеседника, "сирийская армия установила контроль над высотами, окружающими историческую цитадель Пальмиры, а также высоту "Сирия Тел" — после того, как боевики ИГ резко покинули этот район".

    Таким образом, отметил командир, теперь Пальмира "находится на расстоянии броска камня от сирийской армии, которая быстро продвигается по направлению к городу".

    Ранее отряды армии Сирии взяли под огневой контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. До этого 14 февраля сирийская армия вернула контроль над крупнейшим газовым месторождением в Сирии — Хиян, расположенным к западу от Пальмиры.

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    Террористы ИГ вновь проникли в Пальмиру в конце прошлого года и продвинулись в сторону города Хомс на 90 километров, создав угрозу для авиабазы сирийских ВВС Т-4.

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