Сирийские военные заявили о взятии Пальмиры под полный огневой контроль

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Подразделения армии САР при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира, сообщил РИА Новости один из полевых командиров, находящийся на месте событий.

По словам собеседника, "сирийская армия установила контроль над высотами, окружающими историческую цитадель Пальмиры, а также высоту "Сирия Тел" — после того, как боевики ИГ резко покинули этот район".

Таким образом, отметил командир, теперь Пальмира "находится на расстоянии броска камня от сирийской армии, которая быстро продвигается по направлению к городу".

Ранее отряды армии Сирии взяли под огневой контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. До этого 14 февраля сирийская армия вернула контроль над крупнейшим газовым месторождением в Сирии — Хиян, расположенным к западу от Пальмиры.

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Террористы ИГ вновь проникли в Пальмиру в конце прошлого года и продвинулись в сторону города Хомс на 90 километров, создав угрозу для авиабазы сирийских ВВС Т-4.