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    МО РФ публиковало кадры уничтожения ИГ достопримечательностей Пальмиры

    Тема:

    Освобождение Сирии (67)

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    Министерство обороны России опубликовало в интернете видеодоказательства уничтожения боевиками "Исламского государства" объектов древней Пальмиры в Сирии.
    Канал Минобороны РФ на Youtube

    "Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры", — сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

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    По его данным, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмор) и прилегающих районов "зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города".

    Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).

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