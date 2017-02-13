МО РФ публиковало кадры уничтожения ИГ достопримечательностей Пальмиры

"Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры", — сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Смотрите также: Разрушенная древняя Пальмира

По его данным, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмор) и прилегающих районов "зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города".

Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).