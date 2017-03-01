наверх
01.03.201707:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Штаб АТО сообщил о гибели двух военных за сутки в Донбассе

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (180)

    (обновлено: )34
    Как сообщают ВСУ, под обстрелами ополченцев оказались населенные пункты Гнутово, Широкино, Павлополь, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опытное, Авдеевка, Новоалександровка.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 117 обстрелов за сутки в Донбассе со стороны ополченцев, двое военных погибли и двое ранены.

    Столкновения на редуте торговой блокады в Кривом Торце. Видео
    Канал на Youtube Отдела коммуникаций ГУ НП в Донецкой области
    Столкновения под Торецком: в ход пошли камни, палки и бензопила

    "Всего зафиксировано 117 обстрелов. Двое наших военных погибли, двое ранены и один травмирован", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации украинских военных в Facebook.

    По информации Штаба АТО, под обстрелами оказались населенные пункты Гнутово, Широкино, Павлополь, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опытное, Авдеевка, Новоалександровка. Огонь велся из минометов, БМП, танков, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Флаги Евросоюза и Украины
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация
    Обвал части Шулявского моста в Киеве
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия