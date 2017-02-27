В ДНР обвинили силовиков в обстреле Коминтерново

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Силовики обстреляли село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждены линии электропередачи и жилые дома, заявил в понедельник журналистам представитель силового ведомства ДНР.

"Противник обстреливал Коминтерново ночью и утром. Обстрел закончился недавно. Повреждены линии электропередачи и есть информация о попаданиях в жилые дома, информация о пострадавших уточняется", — сказал представитель ведомства.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.