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    В ДНР обвинили силовиков в обстреле Коминтерново

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (162)

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    Представитель силового ведомства ДНР заявил, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи и есть информация о попаданиях в жилые дома.
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Силовики обстреляли село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждены линии электропередачи и жилые дома, заявил в понедельник журналистам представитель силового ведомства ДНР.

    "Противник обстреливал Коминтерново ночью и утром. Обстрел закончился недавно. Повреждены линии электропередачи и есть информация о попаданиях в жилые дома, информация о пострадавших уточняется", — сказал представитель ведомства.

    Павел Малыхин
    hromadskeradio.org
    Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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