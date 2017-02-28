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    ВСУ заявили о 84 обстрелах своих позиций в Донбассе

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (169)

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    Под обстрелами ополченцев оказались населенные пункты Авдеевка, Опытное, Троицкое, Зайцево, Пески и другие. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.
    Авдеевка после обстрелов
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили о 84 обстрелах в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина и Донбасс в блокаде: есть ли жизнь без антрацита?

    "Всего зафиксировано 84 обстрела. Одного нашего военного ранили", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на Facebook.

    По заявлению силовиков, под обстрелами оказались населенные пункты Авдеевка, Опытное, Троицкое, Зайцево, Пески и другие. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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