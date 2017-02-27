Фотоитоги 27 февраля: конфуз на "Оскаре", обстрел Авдеевки и Порошенко с пиццей

Очередная, 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда ошибочно победителем был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

Читайте также: В США 89-я церемония вручения "Оскара" завершилась скандалом

Ополченцы в очередной совершили обстрел боевых позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, в результате попаданий снарядов артиллерии возникли пожары и разрушены дома в жилом секторе Старой Авдеевки. Зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода.

Читайте также: Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

Президент Петр Порошенко в понедельник посетил Днепр. После официальных мероприятий отправился в пиццерию, где в числе сотрудников — демобилизованные участники АТО. Порошенко разделил трапезу вместе с министром обороны Степаном Полтораком, мэром Днепра Борисом Филатовым, руководителем ОГА Валентином Резниченко и рядом других чиновников и политиков.