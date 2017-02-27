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    Фотоленты

    Фотоитоги 27 февраля: конфуз на "Оскаре", обстрел Авдеевки и Порошенко с пиццей

    (обновлено: )116
    Продюсер мюзикла Ла-ла Ленд Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации Лучший фильм кинолентой Лунный свет рядом с актером Уорреном Битти
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Президент Петр Порошенко в пиццерии
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Киевская полиция разыскивает неуловимого грабителя банков
    Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, предложивший план снятия санкций с РФ, провел пресс-конференцию.
    В столичном районе Академгородок по улице Академика Ефремова, 17, полицейские применили огнестрельное оружие.
    На церемонии прощания с актером Алексеем Петренко в московском Доме кино
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил в понедельник, что прибыл в Японию с официальным визитом.
    Участники марша памяти Бориса Немцова в Москве, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
    Продюсер мюзикла Ла-ла Ленд Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации Лучший фильм кинолентой Лунный свет рядом с актером Уорреном Битти
    Продюсер мюзикла "Ла-ла Ленд" Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации "Лучший фильм" кинолентой "Лунный свет" рядом с актером Уорреном Битти
    Mark RALSTON / AFP
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Президент Петр Порошенко в пиццерии
    Президент Петр Порошенко в пиццерии.
    Петр Порошенко в Facebook
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Украинское фото
    Киевская полиция разыскивает неуловимого грабителя банков
    Киевская полиция разыскивает неуловимого грабителя банков.
    отдел коммуникации полиции Киева
    Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, предложивший план снятия санкций с РФ, провел пресс-конференцию.
    Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, провел пресс-конференцию.
    УНИАН
    В столичном районе Академгородок по улице Академика Ефремова, 17, полицейские применили огнестрельное оружие.
    В столичном районе Академгородок по улице Академика Ефремова, 17, полицейские применили огнестрельное оружие.
    magnolia-tv.com
    На церемонии прощания с актером Алексеем Петренко в московском Доме кино
    На церемонии прощания с актером Алексеем Петренко в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил в понедельник, что прибыл в Японию с официальным визитом.
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил в понедельник, что прибыл в Японию с официальным визитом.
    @andriyparubiy
    Участники марша памяти Бориса Немцова в Москве, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
    Участники марша памяти Бориса Немцова в Москве, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Продюсер мюзикла "Ла-ла Ленд" Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации "Лучший фильм" кинолентой "Лунный свет" рядом с актером Уорреном Битти

    Очередная, 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда ошибочно победителем был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

    Фотожабы на премию Оскар
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    Скандал на вручении "Оскара": лучшие фотожабы

    Читайте также: В США 89-я церемония вручения "Оскара" завершилась скандалом

    Ополченцы в очередной совершили обстрел боевых позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, в результате попаданий снарядов артиллерии возникли пожары и разрушены дома в жилом секторе Старой Авдеевки. Зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода.

    Читайте также: Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

    Президент Петр Порошенко в понедельник посетил Днепр. После официальных мероприятий отправился в пиццерию, где в числе сотрудников — демобилизованные участники АТО. Порошенко разделил трапезу вместе с министром обороны Степаном Полтораком, мэром Днепра Борисом Филатовым, руководителем ОГА Валентином Резниченко и рядом других чиновников и политиков.

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