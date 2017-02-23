В Княжичах повторно провели следственный эксперимент

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Новый следственный эксперимент провели в Княжичах под Киевом, где в декабре минувшего года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД.
Как выяснила "Сегодня", по решению следователей, в эксперименте, который был проведен 22 февраля, участвовали те, кто выжил в перестрелке в ночь на 4 декабря 2016 года.
На место расстрела был привезен автомобиль полиции охраны, изрешеченный пулями. Цель повторного эксперимента — выяснить, кто и с каких позиций стрелял и после чьих действий погибли полицейские.
Напомним, 19 января в Княжичах сотрудники Генпрокуратуры и полицейские провели следственный эксперимент, пытаясь с максимальной точностью воспроизвести поминутно трагедию.
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Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство". В январе министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что восемь человек уволены из Нацполиции, более 10 получили дисциплинарные взыскания по итогам расследования перестрелки правоохранителей.