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    В Княжичах повторно провели следственный эксперимент

    Тема:

    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (131)

    (обновлено: )27
    На место расстрела был привезен автомобиль полиции охраны, изрешеченный пулями. Цель повторного эксперимента - выяснить, кто и с каких позиций стрелял и после чьих действий погибли полицейские.
    Следственный эксперимент в Княжичах, где погибли пять правоохранителей
    Сегодня

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Новый следственный эксперимент провели в Княжичах под Киевом, где в декабре минувшего года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД.

    На месте перестрелки и гибели полицейских в Княжичах
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Перестрелка в Княжичах: преступление и наказание

    Как выяснила "Сегодня", по решению следователей, в эксперименте, который был проведен 22 февраля, участвовали те, кто выжил в перестрелке в ночь на 4 декабря 2016 года.

    На место расстрела был привезен автомобиль полиции охраны, изрешеченный пулями. Цель повторного эксперимента — выяснить, кто и с каких позиций стрелял и после чьих действий погибли полицейские.

    Напомним, 19 января в Княжичах сотрудники Генпрокуратуры и полицейские провели следственный эксперимент, пытаясь с максимальной точностью воспроизвести поминутно трагедию.

    Смотрите также: Инцидент в Княжичах. МВД поставило запятую, больше похожую на точку

    Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство". В январе министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что восемь человек уволены из Нацполиции, более 10 получили дисциплинарные взыскания по итогам расследования перестрелки правоохранителей.

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