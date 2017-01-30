Перестрелка в Княжичах: преступление и наказание

SERGEI SUPINSKY / AFP

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Из-за стрельбы в Княжичах уволены восемь стражей порядка, еще двенадцати предъявлены дисциплинарные взыскания. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, служебное расследование по этому делу завершено и материалы переданы в прокуратуру.

Между тем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководству операции в Княжичах могут предъявить другое обвинение: вместо служебной халатности — в умышленном убийстве. Кроме того, по словам Луценко, дом, возле которого произошла роковая перестрелка, после преступников ограбили еще и правоохранители.

Расследование трагического события в Княжичах в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Центра исследований правоохранительной деятельности Олег Мартыненко.

Восемь уволенных и дисциплинарные взыскания двенадцати правоохранителям — адекватное наказание за спецоперацию, в ходе которой погибли пять человек?

— В той власти, которую имеет министр внутренних дел, можно говорить, что – да, поскольку, как ни смешно, но МВД и Национальная полиция, согласно нормативным документам, не имеют права наказывать сотрудников большим наказанием, нежели увольнение из Национальной полиции. Все остальное идет по нисходящей – неполное служебное соответствие, строгий выговор, выговор – это все, этим компетенция министра и главы Нацполиции ограничена. Если мы говорим о справедливости как о применении уголовного наказания, то это компетенция исключительно прокуратуры. Вызывает в данной ситуации небольшое сомнение, почему прокуратура так медленно проводит расследование.

Кто был руководителем этой спецоперации в Княжичах, кого касаются слова Юрия Луценко о вероятности нового обвинения в умышленном убийстве?

— Это, я так понимаю, закрытая информация. Это проблема общая открытости и прозрачности работы правоохранительных органов. В принципе, это и ответственность публичных лиц, которые возглавляют правоохранительные органы, когда они что-то говорят, но частично и полностью информацию не выкладывают. Эта же картина была видна на первом заседании парламентского комитета, где обсуждался этот инцидент. И там большинство лиц, которые были либо бывшие, либо действующие сотрудники правоохранительных органов, говорили одно – да, ситуация понятна, но нужно сделать то-то и то-то. Для меня, даже как для бывшего сотрудника правоохранительных органов, непонятно – а что было ясно им в этой ситуации? Им неплохо было бы и нам рассказать чуть-чуть подробнее, как все происходило. Но, к сожалению, так называемая реформа полиции или МВД, как там ее пытаются назвать, не привела к большим сдвигам в области прозрачности.

Информацию Луценко о том, что дом, возле которого произошла роковая перестрелка, после преступников ограбили еще и правоохранители, как вы прокомментируете?

— Это вполне может быть правдой, это не является исключением в криминальной практике полиции многих стран мира – в России, в Молдове точно так же. И по практике предыдущих лет кражи с места преступления были характерны и для украинской милиции, поэтому это отнюдь не какое-то чрезвычайное происшествие.

Должно ли руководство спецоперации нести уголовную ответственность?

— Может нести, конечно, но нужно установить меру вины и квалифицировать эту меру вины. Насколько я вспоминаю, в соседней Польше процесс решительной реформы полиции начался с того момента, когда спецназ польской полиции был послан для того, чтобы в частном домовладении арестовать организованную преступную группу предположительно россиян и украинцев, но они, проникнув в частное домовладение, попали на мину и погибло несколько спецназовцев. Как показало уголовное расследование, утечка информации произошла через первого замминистра. В то время посадили и первого замминистра и, по-моему, министра посадили. И после этого поляки сказали, что нам нужна новая полиция без коррумпированных связей. У нас это происшествие в Княжичах – это очень похожий инцидент, хорошая отправная точка избавиться и от министра внутренних дел, который не контролирует в данном случае или скрывает правду, и тех, кто заставляет работать полицию по старым схемам.

Имел ли право Юрий Луценко разглашать подробности расследования журналистам до его завершения?

— Это смотря какие. Общую ситуацию дел он имеет право рассказывать, если эти детали, эта информация не несет вреда самой схеме следственного процесса. Поэтому это нужно просто оценивать тем специалистам, которые имеют отношение к материалам уголовного дела.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.