наверх
19.02.201711:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ГСЧС: Авдеевка остается без электричества и воды

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (76)

    (обновлено: )13310
    По данным ГСЧС, теплоснабжение города по состоянию на утро 19 февраля осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Жители Авдеевки из-за обстрелов остаются без электроснабжения и воды, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Муса Магомедов о ситуации на Авдеевском коксохиме
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Гендиректор Авдеевского коксохима о ситуации на заводе

    Читайте также: Мюнхенская конференция. Украина чужая на ней — Бортник

    "18 февраля, предварительно, в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Макеевская 1 – АКХЗ № 2", вследствие чего прекращено электроснабжение в г. Авдеевка", — говорится в сообщении.

    Также временно прекращено водоснабжение города.

    Теплоснабжение города по состоянию на утро 19 февраля осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), информируют в ГСЧС.

    Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируют обеспечить электроэнергией от 12 генераторов ГСЧС (40-110 кВ и 600 кВ).

    В воскресенье планируется начать обследование линии электропередач для обнаружения порыва и проведения ремонтно-восстановительных работ, отмечается в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Вече на Майдане
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Адвокат Егор Штокалов
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове