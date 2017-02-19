ГСЧС: Авдеевка остается без электричества и воды

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Жители Авдеевки из-за обстрелов остаются без электроснабжения и воды, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"18 февраля, предварительно, в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Макеевская 1 – АКХЗ № 2", вследствие чего прекращено электроснабжение в г. Авдеевка", — говорится в сообщении.

Также временно прекращено водоснабжение города.

Теплоснабжение города по состоянию на утро 19 февраля осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), информируют в ГСЧС.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируют обеспечить электроэнергией от 12 генераторов ГСЧС (40-110 кВ и 600 кВ).

В воскресенье планируется начать обследование линии электропередач для обнаружения порыва и проведения ремонтно-восстановительных работ, отмечается в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.