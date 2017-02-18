Жебривский: Авдеевка и коксохимический завод остались без света

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Авдеевка и местный Авдеевский коксохимический завод снова остались без света. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Донецкой области Павел Жебривский.

Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов. Ремонтные бригады не могли провести ремонт из-за того, что обстрелы не прекращались. Тепло и вода поставлялось в город с перебоями, за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города.

"Сегодня около 20.00 в Авдеевке снова пропало электроснабжение. Как в самом городе, так и на коксохиме", — написал Жебривский на странице в Facebook.

В свою очередь генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов уточнил в Facebook, что электричество пропало в Авдеевке и на химическом предприятии из-за "продолжающихся обстрелов".

По данным Жебривского, в связи с прекращением электроснабжения местный координационный центр с 20.00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города.

Специалисты-электромонтажники выясняют причины и место повреждения электросетей. Нацполиция усиливает охрану правопорядка в городе, а подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям готовятся к развертыванию пунктов обогрева.