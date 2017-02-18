Штаб АТО: при обстреле ополченцами Авдеевки ранены два мирных жителя

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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 73 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки, в результате которых были ранены два мирных жителя и четверо военных.

"В общем зафиксировано 73 обстрела. Четыре наших военных ранены", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как сообщается на странице пресс-центра, на донецком направлении обстрелу подверглись населенные пункты Новоселовка Вторая, Опытное, Верхнеторецкое, Каменка, Зайцево, Новолуганское, Невельск и Пески. Кроме того, ополченцы обстреляли Авдеевку, в результате чего "два мирных жителя получили ранения".

Сообщается, что на мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов обстреляли Павлополь. Кроме того, из минометов, по данным силовиков, были обстреляны Красногоровка, Новогригорьевка, Старогнатовка. На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов ополченцы обстреляли Крымское, а из гранатометов обстрелу подверглись Новоалександровка, Новозвановка и Катериновка.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.