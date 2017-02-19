Штаб АТО: в Донбассе резко увеличилось число обстрелов

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что за минувшие сутки ополченцы более ста раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

"В общем зафиксировано 105 обстрелов. Шестеро наших военных ранены, трое травмированы", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook в воскресенье.

По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Невельское, Авдеевка, Зайцево, Троицкое, Луганское, Новоселовка, Опытное, Каменки, Пески и Новолуганское. Уточняется, что удары по ним наносились из крупнокалиберной артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

Как сообщают силовики, на луганском направлении из минометов различных калибров ополченцы обстреляли Новоалександровку и Крымском, а из гранатометов — Станицу Луганскую и Новозванивци, из противотанковых ракетных комплексов — Крымское.

Отмечается, что нарушения есть и на мариупольском направлении. Здесь под огнем оказались Водяное, Новогригорьевка, Марьянка, Старогнатовка, Павлополь, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино, Гнутово и Талаковка. По этим населенным пунктам огонь велся из минометов, тяжелой артиллерии, гранатометов, стрелкового оружия и БМП. Кроме этого, как заявляют ВСУ, вечером в субботу ополченцы выпустили по их позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.