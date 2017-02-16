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    В Черниговской области зафиксирована вспышка АЧС

    (обновлено: )9410
    По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, гибель свиней от АЧС 14 февраля зафиксирована в ООО "Светанок" в городе Бобровица Черниговской области.
    Борьба с АЧС
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Черниговской области, сообщила в четверг пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    По данным ведомства, гибель свиней от АЧС 14 февраля зафиксирована в ООО "Светанок" в городе Бобровица Черниговской области.

    "В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — сообщили в пресс-службе.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

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    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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