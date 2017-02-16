В Черниговской области зафиксирована вспышка АЧС

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Черниговской области, сообщила в четверг пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

По данным ведомства, гибель свиней от АЧС 14 февраля зафиксирована в ООО "Светанок" в городе Бобровица Черниговской области.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — сообщили в пресс-службе.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

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Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.