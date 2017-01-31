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    Вспышки АЧС зафиксированы в Киевской области

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    Случаи гибели свиней от АЧС зафиксированы, в частности, в селе Косяковка Киевской области и селе Саги Херсонской. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС области.
    Борьба с АЧС
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Полтавской, Киевской и Херсонской областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

    Уборка урожая. Архивное фото
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    В частности, случаи гибели свиней от АЧС с 27 января зафиксированы в частных хозяйствах в поселке городского типа Костельва и селе Климовка Полтавской области, селе Косяковка Киевской области и селе Саги Херсонской области.

    "В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Тернопольской и Полтавкой областях. Также вспышка АЧС в начале января была зафиксирована в Одесской области.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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