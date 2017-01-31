Вспышки АЧС зафиксированы в Киевской области

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Полтавской, Киевской и Херсонской областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

В частности, случаи гибели свиней от АЧС с 27 января зафиксированы в частных хозяйствах в поселке городского типа Костельва и селе Климовка Полтавской области, селе Косяковка Киевской области и селе Саги Херсонской области.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Тернопольской и Полтавкой областях. Также вспышка АЧС в начале января была зафиксирована в Одесской области.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.