Вспышки АЧС зафиксированы в четырех областях

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях, сообщила в среду пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

В частности, случаи гибели свиней от АЧС 6 января зафиксированы в частном хозяйстве в селе Прибужье Николаевской области и в подсобном хозяйстве воинской части в Луганской области, а 7 января зафиксирована гибель 56 голов свиней в частном хозяйстве "Чапаев" Кировоградской области. Кроме этого, в Одесской области на территории бывшей фермы от АЧС погибли 70 свиней.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Полтавской и Закарпатской областях. Также вспышка АЧС в середине ноября 2016 года была зафиксирована в Одесской области.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.