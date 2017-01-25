В Луганской области с начала года зафиксированы три случая АЧС

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Луганской области с начала 2017 года зафиксированы три случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщили в среду в Луганской областной военно-гражданской администрации.

В связи с этим власти решили усилить контроль на дорогах за перемещением животных и животноводческой продукции.

"В январе этого года Луганская область не стала исключением из перечня областей Украины, в которых зарегистрировано опасное для экономики государства инфекционное заболевание свиней. В течение января текущего года в области произошло три случая заболевания африканской чумой свиней: в подсобном хозяйстве Старобельска и в частных хозяйствах Сватово и поселка Новоайдар", — сообщается на сайте администрации.

Для ликвидации и недопущения распространения АЧС по территории области по каждому из случаев прошли заседания государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при районных госадминистрациях, на которых были определены зоны эпизоотического очага, защиты, надзора, а также утверждены планы мероприятий по ликвидации вспышек АЧС.

Как сообщается на сайте, также состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при областной госадминистрации.

"Были отработаны актуальные вопросы, в первую очередь, по усилению контроля на автодорогах за перемещением живых животных и сырья из них, о мероприятиях по ликвидации несанкционированной торговли живыми животными и продуктами животного происхождения, уменьшению численности популяции дикого кабана и хищных и вредных животных", — говорится в сообщении.

Администрация области сообщила, что с 2012 года в Украине был зарегистрирован 151 случай АЧС на территории 19 областей, а с начала 2017 года в стране уже зарегистрированы 12 случаев АЧС в девяти областях.