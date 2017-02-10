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    Общество

    Более 30 случаев АЧС зафиксировано с начала года

    (обновлено: )1710
    Глава Госпотребслужбы Владимир Лапа сообщил, что зафиксированы 33 случая АЧС, в Полтавской, Харьковской и Луганской областях продолжается карантин в 39 неблагополучных пунктах по АЧС.
    Борьба с АЧС
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Тридцать три случая вспышек африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировано в 14 областях с начала года, заявил в пятницу глава Госпотребслужбы Владимир Лапа.

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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    Ранее глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар заявила, что в 2017 году в стране прогнозируется более 110 вспышек АЧС. По прогнозам, в этом году украинская экономика потеряет из-за АЧС около 20 миллионов долларов.

    "В 2017 году на сегодняшнюю дату зафиксировано 33 случая АЧС. Динамика опасная… В 2016 году зафиксирован 91 случай АЧС", — сказал Лапа на пресс-конференции.

    По его словам, в Полтавской, Харьковской и Луганской областях продолжается карантин в 39 неблагополучных пунктах по АЧС.

    С начала года из-за вируса уже уничтожено 2,8 тысячи голов свиней, в 2016 году из-за АЧС были уничтожены 52 тысячи.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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