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В Харьковской области зафиксирована вспышка АЧС

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Случаи гибели свиней от АЧС 11 января зафиксированы в частном хозяйстве в селе Белаши Харьковской области, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
Поросенок. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Харьковской области, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Уборка урожая. Архивное фото
REUTERS Eduard Korniyenko
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В частности, случаи гибели свиней от АЧС 11 января зафиксированы в частном хозяйстве в селе Белаши Харьковской области.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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