Что можно купить в мире и в Украине на 100 гривен?

РИА Новости Украина

Как оказалось, за 100 гривен особо не пошикуешь, но перекусить – вполне возможно. Или же просто выпить пива, пишет издание “20 минут".

В общем мы опросили 13 наших друзей, которых судьба разбросала по всему миру. Каждый покупал то, что хотел, в пределах суммы, эквивалентной 100 гривнам. Ответы мы получили из разных городов – Джакарты, Вены, Праги, Лондона, Торонто, Кракова. Спасибо всем друзьям за помощь и оперативность.

Заметим, что покупки сделаны не с точностью до копейки, ведь курс время от времени колеблется. Также наши собеседники отмечают, что цены на приобретенные ими продукты относительные, ведь все зависит от того, где покупать. К примеру, в кафе – дорого, и супермаркеты разные. Так, например, покупка в Австрии сделана в недорогом супермаркете Lidl, в других – цены выше.

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"Сначала я хотела купить все на классический инглиш-брекфест (английский завтрак – Ред.), но там три фунта разве что на яйца хватит, – рассказывает Юлия Медведь, которая живет в Лондоне. – Поэтому выбрала то, что я обычно ем. Правда, мне пришлось идти не в ближайший супермаркет, а чуть дальше, там цены ниже".

*На момент проведения опроса 100 грн было равно 3,4 евро, 3,7 доллара, 14,8 злотых, 25 китайских юаней, 3,20 фунтов, 50 тысяч индонезийских рупий.

Греция, 3,4 евро. Рис, манго

Италия, 3,4 евро. Макароны, томатный соус, консервированный горошек

Австрия, 3,4 евро. 1 кг груш и набор цветной капусты и брокколи

Чехия, 3,4 евро. Конфеты "Рафаэлло"

Китай, 25 юаней. Ужин в пластиковом стакане – суп из кукурузы. А в тарелке – Рис, зелень и мелко нарезанная говядина с перцем и стручковой фасолью

Польша, 15 злотых – микс салатов, три банана, огурец, манго, хлеб, пакетик моцареллы

Финляндия, 3,4 евро. четыре пива

Голландия, 3,4 евро. 200 граммов, нарезанного сыра "Гауда", полбуханки порезанного хлеба

Англия, 3,20 фунтов стерлингов. Пакет шпината, очень острый чили, кусок рыбного филе, сыр, яблоко

Канада, 4.83 канадских доллара. Макароны, помидоры

Норвегия, 30 крон. Йогурт, два банана, два яблока

Индонезия, 50 тысяч индонезийских рупий. Банка консервированной кукурузы (425 г), пачка овсянки (200 г), пачка чая (6 пакетиков), лапша вроде нашей "Мивина" и пачка вафель (180 г)

Франция, 3.4 евро. 10 яиц, 1 л молока и 50 г сметаны

Украина, 100 грн. Молоко, сосиски, десяток яиц, шоколад, хлеб, жвачка