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    Минобороны приглашает участников "Аскера" войти в морскую пехоту

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    ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом (15)

    (обновлено: )108
    По данным пресс-службы Минобороны, об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака с депутатом Верховной Рады, одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Рефатом Чубаровым.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Минобороны готово сформировать в составе Вооруженных сил страны подразделение бригады морской пехоты ВМС, куда приглашает организаторов блокады Крыма — участников движения "Аскер", сообщила пресс-служба министерства.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
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    По данным пресс-службы, об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака с депутатом Верховной Рады, одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Рефатом Чубаровым в связи с инцидентом в Херсонской области. Ранее в Минобороны заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымско-татарского батальона "Аскер". Военные попросили прощения у организаторов блокады Крыма за вооруженный захват их базы, последние в свою очередь сообщили, что инцидент исчерпан.

    Как отмечается в сообщении, во время встречи стороны также обсудили перспективы и порядок призыва на военную службу по контракту в составе подразделения бригады морской пехоты граждан различных национальностей, которые являются выходцами из Крыма и Севастополя.

    "ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения "Аскер", которые пожелают в порядке, предусмотренном законодательством Украины, добровольно служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС. Формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Кроме этого, будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих различных религиозных конфессий, а именно — к пастырской работе будут привлекаться представители различных вероисповеданий", — говорится в сообщении Минобороны.

    Как отметили в ведомстве, по завершении встречи стороны пришли к выводу, что инцидент исчерпан.

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