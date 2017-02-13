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    В ДНР заявили о гибели двух бойцов ВСУ в перестрелке с "Правым сектором"

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (733)

    (обновлено: )12520
    Представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе Селидово военнослужащие Вооруженных сил Украины попытались остановить несколько автомобилей с бойцами "Правого сектора", после чего произошла перестрелка.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Два военнослужащих погибли, три мирных жителя пострадали в результате перестрелки между представителями Вооруженных сил Украины и бойцами организации "Правый сектор" в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    По законам военного времени. Блокада Донбасса продолжается

    "Стал известен факт того, что на этих выходных в районе Селидово военнослужащие ВСУ (Вооруженных сил Украины) попытались остановить несколько автомобилей с боевиками "Правого сектора", за что в ответ открылась стрельба из стрелкового оружия на поражение. В результате стрельбы погибли двое военнослужащих ВСУ и пострадали трое мирных жителей, вышедших поддержать командиров ВСУ, препятствующих беспределу представителей добровольческих батальонов", — сказал Басурин.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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