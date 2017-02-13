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    Политика

    БПП и "Оппоблоку" выгодно критиковать блокаду Донбасса - Быков

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    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (276)

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    Политический эксперт Сергей Быков в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала, кому из политпартий наиболее выгодна блокада Донбасса.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина.  Блокада на востоке вредит украинской экономике. Так считают депутаты из фракции "Блока Петра Порошенко". Именно поэтому они и требуют созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы решить проблемы блокады на востоке. Народный волонтер, депутат от Блока Петра Порошенко Татьяна Рычкова заявила, что обращение от депутатов на имя президента Петра Порошенко и в СНБО уже сделано, теперь ожидается, что будет инициировано круглый стол с представителями Кабмина, всеми участниками блокады и президентом, чтобы решить этот вопрос блокады.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский о блокаде Донбасса, дефиците угля и Армагеддоне

    Отношение политических партий к блокаде Донбасса прокомментировал политический эксперт Сергей Быков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Кому выгодна блокада Донбасса, кому не выгодна, здесь лучше всего проиллюстрирует события и ситуацию последние местные выборы, ведь, если мы посмотрим, в восточных областях среднее арифметическое поддержки сегодняшних парламентских партий на выборах, самое меньшее наблюдается у Радикальной партии — это 4,6%, далее у "Батькивщины" — 7,86%, и у "Самопомочи" — 7,93%, соответственно, мы можем говорить о том, что эти партии могут аккумулировать на предполагаемых очередных или внеочередных парламентских выборах поддержку жителей востока Украины на уровне не более 8%, с другой стороны, мы наблюдаем поддержку "Блока Петра Порошенко" на уровне 10,75% и поддержку "Оппозиционного блока" на уровне 29,16%, поэтому мы наблюдаем такую негативную реакцию на блокаду Донбасса именно со стороны фракции БПП и "Оппозиционного блока", поскольку там сконцентрировано достаточное количество избирателей этих политических партий, и они относятся прагматично, не только соблюдая интересы Украины, но и соблюдая интересы своих избирателей в восточных областях", — считает эксперт.

    В начале февраля бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Позже они перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

    Смотрите также: Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    Днем 6 февраля возле Бахмута произошла стычка между представителями Нацполиции и участниками блокады. Последние обвинили полицию в избиении, в правоохранительных органах заявили, что действовали "в рамках компетенции".

    На следующий день руководитель Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин объявил об окончании блокады. Позже ее участники опровергли данную информацию.

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