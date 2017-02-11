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    СБУ: задержана женщина-снайпер из ДНР

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    (обновлено: )6801
    Как сообщили в ведомстве, "сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпера террористической организации ДНР".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила о задержании женщины-снайпера из самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

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    "Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпера террористической организации ДНР", — говорится в сообщении.

    Ведомство сообщает, что задержанная прошла четырехмесячную подготовку на территории РФ. Правоохранители возбудили дело по данному факту.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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