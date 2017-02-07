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    Происшествия

    Подросток погиб в результате обстрела поселка в Донецкой области

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (651)

    (обновлено: )9401
    Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, ополченцы накануне населенный пункт Курдюмовка в Донецкой области. В результате обстрела погиб 15-летний подросток.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Facebook Вячеслав Аброськин

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Подросток погиб в результате обстрела поселка Курдюмовка в Донецкой области, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны.

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    Очевидец о гуманитарной ситуации в Авдеевке

    "Обстреляли населенный пункт Курдюмовка в Донецкой области", — говорится в сообщении. В материале также говорится, что поселок обстреляли ополченцы накануне вечером, погиб 15-летний подросток.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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