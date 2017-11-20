Новая партия угля из США прибыла в Украину

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Вторая партия угля для крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК прибыла из США в украинский порт, сообщает в понедельник пресс-служба ДТЭК.

Ранее компания сообщала, что в октябре два балкера с углем из США и ЮАР для ДТЭК общим объемом 155 тысяч тонн прибыли в порт "Южный" в Одесской области.

"18 ноября порт "Черноморск" принял балкер с 75 тысячами тонн угля марки Г из США. Уголь направится на теплоэлектростанции ДТЭК для пополнения складских запасов. Благодаря резервам топлива станции смогут работать с повышенной нагрузкой, выдавая необходимую мощность в энергосистему Украины в отопительный сезон. На утро 20 ноября порт "Черноморск" разгрузил уже 22 тысячи тонн угля", — говорится в сообщении компании

Сообщается, что американский уголь марки Г (газовый) предназначен для Ладыжинской и Запорожской ТЭС, а в настоящее время на станциях находится 79 и 80 тысяч тонн угля соответственно.

Компания отмечает, что вторая поставка угля марки Г из США позволяет сглаживать временный дефицит топлива в Украине, возникший в результате блокады и остановки поставок антрацита из Донбасса.