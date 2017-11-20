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    Экономика

    Новая партия угля из США прибыла в Украину

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    Порт "Черноморск" принял балкер с 75 тысячами тонн угля марки Г из США. Топливо направят Ладыжинскую и Запорожскую ТЭС.
    В Одесскую область прибыло судно с углем из США
    Думская.net

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Вторая партия угля для крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК прибыла из США в украинский порт, сообщает в понедельник пресс-служба ДТЭК.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Ранее компания сообщала, что в октябре два балкера с углем из США и ЮАР для ДТЭК общим объемом 155 тысяч тонн прибыли в порт "Южный" в Одесской области.

    "18 ноября порт "Черноморск" принял балкер с 75 тысячами тонн угля марки Г из США. Уголь направится на теплоэлектростанции ДТЭК для пополнения складских запасов. Благодаря резервам топлива станции смогут работать с повышенной нагрузкой, выдавая необходимую мощность в энергосистему Украины в отопительный сезон. На утро 20 ноября порт "Черноморск" разгрузил уже 22 тысячи тонн угля", — говорится в сообщении компании

    Сообщается, что американский уголь марки Г (газовый) предназначен для Ладыжинской и Запорожской ТЭС, а в настоящее время на станциях находится 79 и 80 тысяч тонн угля соответственно.

    Компания отмечает, что вторая поставка угля марки Г из США позволяет сглаживать временный дефицит топлива в Украине, возникший в результате блокады и остановки поставок антрацита из Донбасса.

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