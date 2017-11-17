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    "Чтобы выйти из ямы". В Украине подорожают ж/д перевозки

    (обновлено: )8223
    По словам Владимира Омеляна, в настоящее время "Укрзализныця" находится в яме, и для выхода из нее необходимо снова повышать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что повышение в Украине тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 15% не станет последним, в будущем тарифы будут расти.

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    "Повышение железнодорожных тарифов, которое мы уже ощутили в этом году на 15%, безусловно, это, к сожалению, будет не последнее повышение для того, чтобы железная дорога вышла из той ямы, в которой она находится", — сказал Омелян в пятницу в ходе презентации логистической стратегии для Украины, разработанной при содействии Всемирного банка.

    Он не назвал сроков и масштабов предстоящего повышения тарифов.

    В октябре госкомпания "Укрзализныця" повысила на 15% тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом по Украине.

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