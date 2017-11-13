Тщательно прокрашено. "Укрзализныця" отравила пассажиров краской в вагоне

КИЕВ, 134 ноя — РИА Новости Украина. Пассажиры 13-ого вагона поезда №83/84 "Мариуполь-Киев" ехали в вагоне, где покрасили все металлические детали, даже те, которые находились в купе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пассажир и адвокат Дмитрий Коробко. Из-за того, что краска не успела высохнуть, все пространство в вагоне пропиталось едким запахом. Ошарашенным людям проводники пояснили, что в депо перепутали краску и взяли ту, которая не успела высохнуть к моменту отправления.

Дмитрий Коробко, facebook Пост Дмитрий Коробко

Дмитрий сообщил, что приезду в пункт назначения врачи поставили ему диагноз "отравление краской".

Блогер Андрей Шокотоко так же был в этом вагоне и снял происходящее на видео.