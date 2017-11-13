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    Общество

    Тщательно прокрашено. "Укрзализныця" отравила пассажиров краской в вагоне

    (обновлено: )209
    Пассажиры вагона рассказали, что от едкого запаха краски чувствовали себя очень плохо, у многих по приезду диагностировано отравление.
    Окрашенный Ж\Д вагон
    Дмитрий Коробко, facebook

    КИЕВ, 134 ноя — РИА Новости Украина. Пассажиры 13-ого вагона поезда №83/84 "Мариуполь-Киев" ехали в вагоне, где покрасили все металлические детали, даже те, которые находились в купе.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook пассажир и адвокат Дмитрий Коробко. Из-за того, что краска не успела высохнуть, все пространство в вагоне пропиталось едким запахом. Ошарашенным людям проводники пояснили, что в депо перепутали краску и взяли ту, которая не успела высохнуть к моменту отправления.

    Дмитрий Коробко, facebook
    Пост Дмитрий Коробко

    Дмитрий сообщил, что приезду в пункт назначения врачи поставили ему диагноз "отравление краской". 

    Блогер Андрей Шокотоко так же был в этом вагоне и снял происходящее на видео.

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