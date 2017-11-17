Белорусы активно участвуют в схеме перегона авто на еврономерах в Украину

КИЕВ, 17 ноя — РАИ Новости Украина. Автомобили с регистрацией в Литве для украинцев массово оформляют на подставных белорусов за 20 долларов, пишет ABW.BY.

Издание утверждает, что группы небольших городов юга Беларуси во "Вконтакте" пестрят объявлениями с возможностью подзаработать на сделке. За помощь в деле дельцы предлагают белорусам 20 долларов.

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Сами "работодатели" уверяют "работников", что вся процедура — законная и не будет иметь последствий для них. Впрочем, это неправда и белорусов ждет существенный штраф.

"Украинский покупатель платит 240 долларов за временный ввоз в год человеку, который делает документы на границе. Тот платит посреднику из Беларуси 50-80 долларов за человека, а посредник уже ищет местного и платит ему 20-25 долларов", — рассказал один из участников "схемы".

abw.by Схема перегона авто на "евробляхах" в Украину

Издание утверждает, что белорусам, которые влезают в схему, грозит от 700 до 1000 долларов штрафа, если машина вовремя не пересечет границу в обратном направлении.

Напомним, Кабмин Украины обяжет регистрировать все авто на еврономерах.

abw.by Схема перегона авто на "евробляхах" в Украину

Ранее сообщалось о том, что Государственная фискальная служба (ГФС) совместно с таможенными органами Литвы начала расследованиев отношении законности пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией. Также ГФС ведет переговоры о таких мерах с таможенными органами Польши, из которой в Украину ввозится больше автомобилей на "евробляхах", чем из Литвы.