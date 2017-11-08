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    Общество

    Литва проверяет машины, ввезенные в Украину на еврономерах

    (обновлено: )37210
    По запросу Государственной фискальной службы начата проверка автомобилей, которые были ввезены в Украину на литовских номерах.
    Еврономера с литовской регистрацией
    Фото "Культорометр"

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Таможня Литовской Республики начала расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных в Литве.

    Еврономер
    фото из открытых источников
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    Проверка проводится по запросу Государственной фискальной службы Украины.

    На 1 ноября в Украине находилось 59 тысяч автомобилей с литовской регистрации. Большинство из них (44,6 тысячи) — в режиме временного ввоза.

    ГФС надеется на сотрудничество с Литвой в рамках новой системы таможенного транзита.

    По состоянию на 1 сентября, в Украине незаконно находились почти 64 тысячи автомобилей на иностранных номерах.

    В 2015 году из ввезенных около 549,6 тысяч автомобилей (около 77,3 тыс. в режиме транзит и 472,3 тыс. — временного ввоза) не было вывезено более 21,5 тысяч.

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    В Одессе суд уже подтвердил законность штрафа за незаконный ввоз на территорию Украины Cadillac Escalade на литовской регистрации. Сумма штрафа составляет 3 миллиона гривен.

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