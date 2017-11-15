Кабмин обяжет регистрировать все авто на еврономерах

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Кабинет министров предлагает ввести обязательную регистрацию для автомобилей на иностранных номерах и подал соответствующий закон на рассмотрение Верховной Рады.

Новшества прописаны в законопроекте №7286 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

По предложению правительства, все владельцы машин на иностранных номерах обязаны пройти государственную регистрацию в срок до 10 рабочих дней после пересечения украинской границы.

В случае принятия закон требование коснется всех авто, которые ввозятся на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней. Регистрация будет проходить без изменения номерных знаков страны их регистрации.

В проекте закон не указаны пошлины и сборы для таких авто.

По данным Государственной фискальной службы, более 383,3 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией пребывают на территории Украины, из которых незаконно — почти 236,6 тысячи.