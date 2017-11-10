Ярошевич: владельцы авто на еврономерах будут судиться с Украиной

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

"Автоевросила" объявила об очередных протестах. 10 и 11 ноября их собираются провести во всех городах, где есть представители этой организации. Анонсируют их, как "последнюю предупредительную акцию".

Протесты пройдут возле офисов ГФС или районных администраций. А потом, если обратной связи не будет, то в организации будут действовать "жестко, но в рамках действующего законодательства".

Требуют они то же, что и раньше: убрать ограничение по перепродаже автомобилей только Евро-5, убрать акциз, потому, что автомобиль не является сигаретами или алкоголем. И третье — убрать пошлину.

Подробнее о новых протестах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава общественной организации "Автоевросила" Олег Ярошевич.

Зачем опять решили проводить такие предупредительные акции и сколько еще последних предупредительных акций может быть?

– Последние, крайние и т.д. Это только определение, потому что буквально пару дней назад был прецедент, который делает государство по поводу штрафов – была девочка из Одессы оштрафована первой инстанцией на три миллиона гривен.

Мы знаем об информации, которая вышла уже как внутренний приказ, о том чтобы полиция и ГФС с местными патрулями останавливала и отбирали автомобили у украинцев, которые владеют такими транспортными средствами.

Это очень досадно, потому что все-таки те законы, которые пишем мы, они не выходят даже за стены комитетов, не говоря уже про ВРУ и про депутатов, которые ни разу голосовали за такие законопроекты. Этих законопроектов в ВРУ зарегистрировано уже больше двадцати, то есть на сегодня государство не хочет ничего делать, чтобы решить эту проблему. Ни депутаты, ни Кабмин, ни тем более гарант конституции.

У нас есть только шанс, чтобы они восприняли, насколько нас много – нас не 10 тысяч, не 20 тысяч, нас около трех миллионов автомобилей на территории Украины.

Плюс, к тому же, ГФС подала документ в Литву для того, чтобы узнать, насколько законно въезжают в Украину эти автомобили. Так я могу сказать даже представителям ГФС и сегодня мы будем доносить то, что эти автомобили заехали на территорию Украины согласно действующему законодательству.

Потому что если они будут говорить об обратном, то я прошу все службы, которые есть в Украине, притянуть к ответственности в первую очередь всех работников ГФС и потом уже всех участников движения, которые владеют такими транспортными средствами. Говорю господину Луценко, пусть открывает уголовные дела на всех ГФСников и, соответственно, я лично готов нести ответственность за то, что нарушил закон, как говорит ГФС.

Какими будут ваши действия, если ваши требования не будут услышаны?

– Во-первых, они будут услышаны, потому что мы в ста городах сегодня проводим такую большую акцию. В ста городах, где есть наши представительства. Самое главное, чтобы нас услышали в первую очередь, это государственные органы в европейских странах, мы просим поддержку от них. И некоторые члены государства будут присутствовать на следующей неделе в Украине, будут разговаривать по этому вопросу, и у нас есть официальные визиты в разные страны, где на сегодня рассматриваются подзаконные акты для упрощения этих отношений между Украиной и странами ЕС.

К тому же, мы приготовили иски в международные судебные инстанции, где мы будем доказывать, что международные договоры в разряде стамбульской конвенции ратифицированы в Украине, соответственно, они стоят выше, чем наши внутренние законы.

По какому праву вы будете апеллировать?

– По гражданскому праву, по нарушению Конституции, по отношению граждан Украины.

По нарушению Конституции вам надо сначала пройти все инстанции в украинских судах.

– Мы уже прошли три инстанции в украинских судах и они не воспринимаются даже внутренними какими-то инстанциями. Мы показываем госпоже Южаниной, что мы прошли все инстанции, что это же нарушение конституции, когда написано, что гражданин Украины и гражданин другой страны приравниваются в правах и обязанностях на территории Украины, а по мытному кодексу это и есть нарушение.

Гражданин Украины имеет право заехать на территорию Украины на пять дней, гражданин другой стороны имеет право заехать на территорию Украины до 365 дней. Вот тут и есть такая именно дискриминация. Это дискриминация, не привязанная ни к каким понятиям, а только к внутреннему закону Украины, мытному кодексу.

В какие международные суды вы будете обращаться?

– Я не могу вам сказать конкретно. Этим занимаются юристы.

Что касается действий Литвы. Вы говорили, будут проводиться переговоры с представителями других государств. Но пока Литва больше склоняется к действиям официальных украинских структур. На каком уровне эти визиты будут совершаться и с кем вы планируете вести диалог?

– В разных странах Европы существует такое понятие как лоббизм законодательных проектов.

Не везде он легален.

– Я говорю о тех странах, где он легален. На сегодня даже в Литве лоббизм легален и при этом всем существуют такие понятия, как законодательный процесс. Вот мы в этот законодательный процесс пробуем ввести какие-то коррективы, которые будут более-менее узаконивать нахождение транспортных средств на территории Украины, в том числе разными путями мы сейчас пробуем доказать, что стамбульская конвенция должна работать в Украине, это будет связано с этими подачами в суд.

Эти запросы должны быть максимально узаконены, на сегодня стамбульская конвенция в самой своей сути не выполняется на территории Украины.

Сообщение слушателя: "Спикер беспокоится за штраф девочки. А пару недель назад водитель на евро-металлоломе влетел в отбойник и убежал, у девочки-пассажира 23 шва на лице, это нормально по мнению спикера?"

– Это абсолютно не правдивая информация, потому что "убежал" не означает "его не нашли". Эта общая информация, которую забрасывают в интернет, что водителей автомобилей европейских номеров нельзя найти, это бред, который мы сейчас уже не раз разбили. Потому что въезжая на территорию Украины каждый автомобиль европейской регистрации имеет как минимум страховой полис в наличии, техпаспорт, права и страховой полис, эти списки открыты и полиция ими пользуется.

Страховой полис может оформляться не на водителя, а на человека, который ввез этот автомобиль в страну.

– Так вот и ответственность как раз остается на том человеке, который ввез.

Ранее руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что власть и водители никогда не найдут компромисс.

В свою очередь автоюрист Владимир Караваев отметил, что власть и водители говорят на разных языках.