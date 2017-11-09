Лавочка закрывается? Литовцев беспокоит ввоз их авто в Украину

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украинская налоговая вместе с таможенными органами Литвы начали расследовать законность пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией. Сообщается, что по состоянию на 1 ноября на территории Украины находятся более 59 тысяч транспортных средств с литовской регистрацией. При этом почти 45 тысяч авто находятся в Украине в режиме временного ввоза.

Как на практике будет осуществляться сотрудничество двух стран в этом вопросе, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил автоюрист юридической компании "Автоадвокат" Андрей Шимко.

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Литовские коллеги по запросу украинской стороны начали расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств. Как это может происходить?

– Конкретно механика, как они взаимодействовать будут, пока что не ясна, потому что, по сути, на моей памяти таких прецедентов не было, чтобы в таком массовом порядке имел место какой-то факт, который не до конца урегулирован с нашей стороны.

И, я так понимаю, что это не совсем законно с точки зрения литовского законодательства, потому что машины все стоят там на учете, должны проходить техосмотр, страховаться и т.д. Поэтому в этой ситуации, я так думаю, давать оценку еще рано.

Каким образом можно это предотвратить?

– Страна, которая производит регистрацию транспортного средства, если транспортное средство эксплуатируется с нарушениями, это, конечно же, может иметь последствия, например, отмена регистрации транспортного средства ввиду нарушения правил пользования и эксплуатации этого автомобиля.

Если не проходит техосмотр – то же самое, то есть более детально нужно литовское законодательство в этом вопросе знать, но вполне возможно, что такие последствия может иметь.

Что касается ситуации, которая в Украине, конечно же, понятно, что это сделано с учетом того, что планируется введение фотофиксации нарушения правил дорожного движения, и ввиду того, что большое количество транспортных средств непонятно, кто ими управляет с точки зрения органов правоохранительных, когда они производят фотофиксацию правонарушения такого транспортного средства авто на литовских номерах, установить, кто производит это нарушение, вообще невозможно. Либо это может занимать больше времени, чем это необходимо.

Поэтому в этой ситуации, я думаю, возможно, с этим и связана тенденция такая, что хотят четко идентифицировать транспортные средства, владельцев, пользователей.

Зачем это Литве? Могут ли к этому сотрудничеству присоединиться и другие страны?

– Когда это явление приобрело настолько массовый характер, вполне возможно, что этот способ, которым пользуются на территории Украины, там, он привлек внимание, то есть массовость того, как используются транспортные средства за пределами страны, при этом, используя страну как место регистрации транспортного средства, то есть это большое количество явно неучтенных сделок по продаже автомобилей, никаких перерегистраций не проходит, фактически, скорее всего, за наличные деньги этот расчет происходит с теми, кто продает этот автомобиль.

Поэтому в этой ситуации, скорее всего, из-за огромного количества этих сделок и использования, если можно так сказать, "схемы", уже обратили внимание правоохранительные органы не только нашей страны, но и Литвы.

Получается, что автомобиль ездит, но нельзя установить, кто ездит и кто ответственный за это авто. Можно ли каким-то образом это выяснить и доказать?

– Безусловно, это касается и страны регистрации, если есть претензия к собственнику автомобиля, где его транспортное средство, кто им распоряжается.

Безусловно, контролирующие органы могут эту информацию всегда получить от собственника. Если он не располагает, машина может объявляться в розыск, например, для того, чтобы установить ее местонахождения и конкретного пользователя, потому что там документы выдаются предприятиями, то есть никаких бланков строгой отчётности, нотариуса, то есть точно понять, кто за рулем автомобиля, достаточно сложно, проблематично, но такие шаги, наверное, предпринимаются для того, чтобы это установить и ограничить.

Сейчас начали штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах. Штрафы довольно высокие — от 100 тысяч до 3 миллионов гривен. Что Вы думаете по поводу таких штрафов?

– Безусловно, штрафы предусмотрены, то есть нужно понимать, разделять каждую ситуацию отдельно, но, по сути, тот вариант, по которому многие граждане используют эти автомобили, он не предусмотрен нашим законодательством, то есть временно автомобили ввезены под эксплуатацию нерезидентами, иностранцами на территорию Украины в личных целях, а не для передачи в управление гражданам Украины, чтобы они пользовались теми автомобилями.

Поэтому есть куча проблем, связанных с нарушениями, некоторые машины вообще бросают, невозможно понять, кто был за рулем, не дай Бог, имело место какое-то правонарушение либо преступление, и тогда целый экспертный институт должен работать, чтобы устанавливать личность — кто водитель, кто пассажир, куда они делись, целые розыскные мероприятия проводить, потому вообще невозможно ничего идентифицировать. Поэтому, конечно, эта ситуация — ненормальная.

Как можно решить эту проблему? Что могут предпринять депутаты для ее урегулирования?

– Конечно, обязательно нужно реагирование, конечно, на законодательном уровне, и потом уже исполнение этих принятых законов, уже и должна действовать исполнительная власть по таможне, по МВД, по налоговой службе.

Соответственно, они и должны эту ситуацию совместно, путем общих договоренностей, которые прописаны в законодательстве, ограничить эту ситуацию, чтобы человек, во-первых, не пытался даже этого сделать, пользоваться такими вещами, а мог спокойно, доступно растаможить транспортное средство, которое он хочет эксплуатировать и законно приобрел.

К слову, глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что водители на еврономерах и власть никогда не найдут компромисс. По ее словам, пойти навстречу всем украинским водителям, в том числе и владельцам авто на иностранной регистрации, можно только изменив всю систему налогообложения транспортных средств.