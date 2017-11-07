"Угнать, а искать не будут": новые проблемы авто с "евробляхами"

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Вместе с приобретением автомобиля на литовских, польских, латвийских и прочих "зарубежных" номерах автолюбитель приобретает дополнительные проблемы. И речь даже не идет об уклонении от растаможки в Украине: на завезенные по "серой" схеме автомобили обратили внимание угонщики и аферисты.

Все чаще на автосайтах начала появляться информация от граждан Украины об угоне нерастаможенного автомобиля. Машины исчезают не только под покровом ночи, но даже средь бела дня. Угонщиков не останавливает ничего: они не боятся даже столкнуться с владельцем, потому что зачастую у автомобилиста нет никаких подтверждающих документов о праве владения этой машиной.

Несчастные же обладатели временно ввезенных автомобилей оказываются один на один со своими проблемами. К примеру, в Киеве угнали "Лексус" на литовских номерах, а когда его временный хозяин обратился в полицию, там отказались принимать заявление об угоне, потому что по документам машина не его и он, фактически, не имеет к ней никакого отношения.

"Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с "бляхами" с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное "верблюдом" авто заявление об угоне могут написать только верблюд либо иностранный владелец авто. Печально, что страдают и иностранцы — гости Украины, которые честно приехали к нам. Вот так и формируется лицо Украины в мире", — заявил Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Увы, статистики угонов автомобилей с еврономерами нет: сколько таких случаев произошло и всегда ли временный хозяин не при делах – это еще вопрос.

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"Поскольку автомобиль в Украине находится на полулегальном положении, то и искать его не будут. Но ведь есть же автомобили, которые легально привезли иностранцы. Угонщикам надо знать наверняка, чей автомобиль красть. Более того, условный "владелец" авто с иностранными номерами может специально его "угнать", если просрочил сроки вывоза ради доказательств. За границей санкции намного серьезнее, а так он может предоставить документ из полиции, что его авто якобы в угоне", – подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина правозащитник, эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Если есть намеки на легальность транспортного средства, полиция будет заниматься его поиском, если нет, если пригнал один человек, а пользуется авто другой – "человек-никто", понятное дело, об автомобиле можно забыть.

"У нас сейчас проблема найти угнанный законно зарегистрированный автомобиль с реальным владельцем, а эти вообще никому не интересны. Более того, он может легко пропасть бесследно, пойти на разборку и тогда вообще концов не найти. Угоны незарегистрированных автомобилей – обычное явление, ожидаемое, вопрос – насколько массовое. К сожалению, нет статистики, сложно говорить о том, насколько это стало частым явлением. Но если это происходит, значит, надо задуматься тем, кто ездит на нерастаможенных автомобилях, и принимать меры по сохранности автомобиля", – подчеркивает Караваев.

А кроме этого, еще одна напасть поджидает владельцев авто с иностранными номерами. Распространенным явлением стали кражи номерных знаков с последующим выкупом. За возврат требуют от 200-300 гривен до 100 долларов.

100 у.е. – если имеют дело с иностранцами, а "минималка" – если нарываются на украинца. После оплаты на счет через терминал сообщают, где "закладка" с номерами. Выкупают номера потому, что восстановление комплекта оригинальных еврономеров в Литве потянет на 150 евро. На это и рассчитывают мошенники, предлагающие выкупить номер.

По сути, приобрести недорогой автомобиль из Европы – одно, главное, его не потерять и не "попасть" на деньги.