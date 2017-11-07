наверх
07.11.201720:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    "Угнать, а искать не будут": новые проблемы авто с "евробляхами"

    Тема:

    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (34)

    (обновлено: )61040
    На владельцев автомобилей с европейскими номерами навалилась новая напасть – авто начали повально угонять. Полиция машин не ищет, потому что по документам владельцы – за границей.
    Еврономер
    фото из открытых источников

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина  

    Вместе с приобретением автомобиля на литовских, польских, латвийских и прочих "зарубежных" номерах автолюбитель приобретает дополнительные проблемы. И речь даже не идет об уклонении от растаможки в Украине: на завезенные по "серой" схеме автомобили обратили внимание угонщики и аферисты.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
    Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист

    Все чаще на автосайтах начала появляться информация от граждан Украины об угоне нерастаможенного автомобиля. Машины исчезают не только под покровом ночи, но даже средь бела дня. Угонщиков не останавливает ничего: они не боятся даже столкнуться с владельцем, потому что зачастую у автомобилиста нет никаких подтверждающих документов о праве владения этой машиной. 

    Несчастные же обладатели временно ввезенных автомобилей оказываются один на один со своими проблемами. К примеру, в Киеве угнали "Лексус" на литовских номерах, а когда его временный хозяин обратился в полицию, там отказались принимать заявление об угоне, потому что по документам машина не его и он, фактически, не имеет к ней никакого отношения.

    Авто Евро Сила митингует у Рады
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    "Стоп репрессиям". Владельцы еврономеров бунтуют возле Рады

    "Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с "бляхами" с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное "верблюдом" авто заявление об угоне могут написать только верблюд либо иностранный владелец авто. Печально, что страдают и иностранцы — гости Украины, которые честно приехали к нам. Вот так и формируется лицо Украины в мире", — заявил Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

    Увы, статистики угонов автомобилей с еврономерами нет: сколько таких случаев произошло и всегда ли временный хозяин не при делах – это еще вопрос.

    Еврономер
    фото из открытых источников
    Легализировать авто с еврономерами практически невозможно - юрист

    Читайте также: Авто на еврономерах: власть отличает электорат от нарушителей – Раимов

    "Поскольку автомобиль в Украине находится на полулегальном положении, то и искать его не будут. Но ведь есть же автомобили, которые легально привезли иностранцы. Угонщикам надо знать наверняка, чей автомобиль красть. Более того, условный "владелец" авто с иностранными номерами может специально его "угнать", если просрочил сроки вывоза ради доказательств. За границей санкции намного серьезнее, а так он может предоставить документ из полиции, что его авто якобы в угоне", – подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина правозащитник, эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

    Если есть намеки на легальность транспортного средства, полиция будет заниматься его поиском, если нет, если пригнал один человек, а пользуется авто другой – "человек-никто", понятное дело, об автомобиле можно забыть.

    Таможенный пост. Архивное фото
    Украинское фото
    "Война" с еврономерами: градус накала в Украине растет

    "У нас сейчас проблема найти угнанный законно зарегистрированный автомобиль с реальным владельцем, а эти вообще никому не интересны. Более того, он может легко пропасть бесследно, пойти на разборку и тогда вообще концов не найти. Угоны незарегистрированных автомобилей – обычное явление, ожидаемое, вопрос – насколько массовое. К сожалению, нет статистики, сложно говорить о том, насколько это стало частым явлением. Но если это происходит, значит, надо задуматься тем, кто ездит на нерастаможенных автомобилях, и принимать меры по сохранности автомобиля", – подчеркивает Караваев.  

    А кроме этого, еще одна напасть поджидает владельцев авто с иностранными номерами. Распространенным явлением стали кражи номерных знаков с последующим выкупом. За возврат требуют от 200-300 гривен до 100 долларов. 

    100 у.е. – если имеют дело с иностранцами, а "минималка" – если нарываются на украинца. После оплаты на счет через терминал сообщают, где "закладка" с номерами. Выкупают номера потому, что восстановление комплекта оригинальных еврономеров в Литве потянет на 150 евро. На это и рассчитывают мошенники, предлагающие выкупить номер. 

    По сути, приобрести недорогой автомобиль из Европы – одно, главное, его не потерять и не "попасть" на деньги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Михаил Саакашвили
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова