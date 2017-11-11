ГФС отчиталась о незаконных авто на еврономерах в Украине

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Более 383,3 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией пребывают на территории Украины, из которых незаконно — почти 236,6 тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, ссылаясь на данные по состоянию на 1 ноября.

Согласно сообщению, за 10 месяцев 2017 года в Украину были ввезены 865 тысяч авто с иностранной регистрацией. Из них почти 681,6 тысячи ввезены в режиме "транзита" и почти 183,4 тыс. – в режиме "временного ввоза".

"(По состоянию на 1 ноября) из ввезенных в режиме "транзита" 100,8 тыс. авто более 67 тыс. находятся на территории Украины с нарушением срока. Из более чем 282,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", почти 169,5 тыс. – с нарушением срока", – сообщили в ГФС.

Из Польши завезли 118 тыс. авто, из Литвы – 54,7 тыс., из Германии – 19,9 тыс., из Чехии – 14,2 тыс., из Болгарии – 12,4 тыс.

В течение января-октября 2017 года таможенники составили 17,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 млн грн штрафов.

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Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей неоднократно проводили акции протеста. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на этой неделе сообщил, что в Украине появились группы угонщиков, "специализирующиеся" на автомобилях с европейскими номерами.