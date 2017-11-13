Суд конфисковал нефтепродуктов на 800 млн грн по делу Курченко

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Одессы в рамках расследования дела бизнесмена Сергея Курченко конфисковал нефтепродуктов на сумму более 800 млн гривен, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

В Одесской области конфисковали около 100 тыс. тонн нефтепродуктов в рамках расследования "преступной схемы Курченко", уточнила представитель ГПУ.

"Указанное топливо поступило на территорию Украины для реализации преступной организацией под руководством Курченко без уплаты таможенных платежей. Общая стоимость конфискованного по решению Киевского районного суда Одессы топлива составляет более 800 млн гривен", — написала Сарган в Facebook.

По ее словам, из-за того, что в ходе расследования суд разрешил реализацию арестованного топлива, в данном случае применена специальная конфискация по всем нефтепродуктам или средствам, полученным от их реализации, в том числе процентов. Часть конфискованного топлива находится на нефтебазах.

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"Кроме того, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в виде налогов уже выплачено более 300 млн гривен, на счетах банковских учреждений находится более 100 млн гривен, на которые начислены более 13 млн гривен процентов и тому подобное", — добавила Сарган.

По данным правоохранителей, нанесенные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен (около 538 миллионов долларов). Как поясняет Генпрокуратура, с февраля 2014 года Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Также, по данным прокуратуры, санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В марте 2016 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что подозревает Курченко в руководстве преступной организацией, которая с 2010 по начало 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

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Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, "Газ Украины". Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк". После смены власти в Украине Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.