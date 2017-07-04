ГПУ ходатайствует о заочном досудебном расследовании дела Курченко

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины просит суд разрешить специальное (заочное) досудебное расследование в отношении покинувшего Украину бизнесмена Сергея Курченко, сообщила во вторник пресс-служба ГПУ.

"С целью обеспечения исполнения процессуальных действий по осуществлению "заочного" судебного разбирательства в отношении Курченко Генеральной прокуратурой Украины 30.06.2017 в Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о проведении в отношении него специального досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Как поясняет ГПУ, против Курченко расследуется дело о создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных правонарушений. Это, в частности, завладение чужим имуществом, средствами государственных и банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства.

По данным правоохранителей, нанесенные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен (около 538 миллионов долларов). Как поясняет Генпрокуратура, с февраля 2014 года Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Также, по данным прокуратуры, санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В марте 2016 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что подозревает олигарха Курченко в руководстве преступной организацией, которая с 2010 по начало 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, "Газ Украины". Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк". После смены власти в Украине Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.