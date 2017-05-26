Германия отказалась выдать Украине экс-"банкира Курченко"

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Германия отказала Украине в экстрадиции бывшего заместителя председателя набсовета группы ВЕТЭК Бориса Тимонькина, сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"По экстрадиции мы получили отказ. Причем, Германия обратила внимание на несколько аспектов при отказе. В частности, на якобы давление со стороны представителей Генеральной прокуратуры, которые посещали Германию для проведения допроса Тимонькина и его адвокаты ссылаются на давление", — цитируют Енина "Украинские новости".

Он уточнил, что также было обращено внимание на якобы отсутствие условий содержания в месте лишения свободы или месте несвободы, где бы Тимонькин находился до суда.

"Третий аспект — угроза здоровью Тимонькина в связи с болезнью. Практики повторно обращаться с запросом о его экстрадиции в рамках одного уголовного производства не существует", — подытожил Енин.

Напомним, Тимонькин три года назад выехал из Украины, где ему выдвинули обвинения по ч.1 с.255 Уголовного кодекса (создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией). Он был задержан в Германии, но позднее отпущен под залог.