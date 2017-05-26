наверх
26.05.201716:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Германия отказалась выдать Украине экс-"банкира Курченко"

    (обновлено: )11010
    Германия отказалась экстрадировать в Украину Бориса Тимонькина, сославшись на несколько аспектов, в частности, на угрозу жизни банкира в связи с его болезнью.
    Борис Тимонькин. Архивное фото
    УНИАН Олег Петрасюк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Германия отказала Украине в экстрадиции бывшего заместителя председателя набсовета группы ВЕТЭК Бориса Тимонькина, сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

    Суд арестовал соратника Курченко Кошеля на два месяца. Видео
    Видеоканал Генеральна прокуратура України на Youtube
    Соратник Курченко Кошель арестован на 2 месяца

    "По экстрадиции мы получили отказ. Причем, Германия обратила внимание на несколько аспектов при отказе. В частности, на якобы давление со стороны представителей Генеральной прокуратуры, которые посещали Германию для проведения допроса Тимонькина и его адвокаты ссылаются на давление", — цитируют Енина "Украинские новости".

    Он уточнил, что также было обращено внимание на якобы отсутствие условий содержания в месте лишения свободы или месте несвободы, где бы Тимонькин находился до суда.

    "Третий аспект — угроза здоровью Тимонькина в связи с болезнью. Практики повторно обращаться с запросом о его экстрадиции в рамках одного уголовного производства не существует", — подытожил Енин.

    Напомним, Тимонькин три года назад выехал из Украины, где ему выдвинули обвинения по  ч.1 с.255 Уголовного кодекса (создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией). Он был задержан в Германии, но позднее отпущен под залог.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Погром игровых залов в Днепре
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере