Курченко направили подозрение в создании преступной группировки

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области направила бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту создания преступной организации и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме" Курченко.

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное", — говорится в сообщении.

Кроме того, составлено сообщение о подозрению еще одному "фигуранту" "дела" Курченко, причастному к вывозу нефтепродуктов. "По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск", — говорится в сообщении.

Ранее СБУ сообщила о раскрытии преступной схемы, по которой в 2012–2014 годах в Украину поставляли нефть под видом транзитной: на деле нефть продавалась на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов. По подозрению в совершении данного преступления ранее были задержаны трое работников Одесской таможни и двое предпринимателей. Правоохранители оценивают нанесенный государству ущерб в более 1,2 миллиарда гривен (44,4 миллионов долларов).