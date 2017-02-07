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    Общество

    Суд в Одессе арестовал четыре судна по делу Курченко

    (обновлено: )13
    По ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на четыре речных судна, которые по преступной схеме Сергея Курченко должны были транспортировать нефтепродукты.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы арестовал четыре речных судна, которые "по преступной схеме Курченко" должны были транспортировать нефтепродукты.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

    Задержание экс-главы топливной компании Курченко Кошеля
    ГПУ/Youtube
    Задержание экс-главы топливной компании Курченко

    "По ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на четыре речных судна, которые по преступной схеме Сергея Курченко должны были транспортировать нефтепродукты", — говорится в сообщении.

    Указывается, что данные плавсредства фактически не загружались, а их заход на причал осуществлялся для конспирации незаконной деятельности.

    Согласно сообщению, сейчас сотрудники прокуратуры и полиция принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам, на указанных плавсредствах продолжаются обыски.

    Ранее СБУ сообщила о раскрытии преступной схемы, по которой в 2012–2014 годах в Украину поставляли нефть под видом транзитной: на деле нефть продавалась на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов. По подозрению в совершении данного преступления ранее были задержаны трое работников Одесской таможни и двое предпринимателей. Правоохранители оценивают нанесенный государству ущерб в более 1,2 миллиарда гривен (44,4 миллионов долларов).

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