Суд в Одессе арестовал четыре судна по делу Курченко

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы арестовал четыре речных судна, которые "по преступной схеме Курченко" должны были транспортировать нефтепродукты.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на четыре речных судна, которые по преступной схеме Сергея Курченко должны были транспортировать нефтепродукты", — говорится в сообщении.

Указывается, что данные плавсредства фактически не загружались, а их заход на причал осуществлялся для конспирации незаконной деятельности.

Согласно сообщению, сейчас сотрудники прокуратуры и полиция принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам, на указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Ранее СБУ сообщила о раскрытии преступной схемы, по которой в 2012–2014 годах в Украину поставляли нефть под видом транзитной: на деле нефть продавалась на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов. По подозрению в совершении данного преступления ранее были задержаны трое работников Одесской таможни и двое предпринимателей. Правоохранители оценивают нанесенный государству ущерб в более 1,2 миллиарда гривен (44,4 миллионов долларов).