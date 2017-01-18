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    Политика

    Апелляционный суд подтвердил заочный арест Курченко

    (обновлено: )3
    Как говорится в сообщении суда, коллегия оставила без изменений определение Печерского районного суда города Киева и не удовлетворила апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах Курченко.
    Сергей Курченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд  Киева оставил в силе решение Печерского суда относительно меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко, говорится в сообщении суда.

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда города Киева от 3 января 2017 года, которым для Курченко избиралась мера пресечения в виде ареста.

    Коллегия судей оставила без изменений определение Печерского районного суда города Киева и не удовлетворила апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах Курченко.

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