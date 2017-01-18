Апелляционный суд подтвердил заочный арест Курченко

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда относительно меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко, говорится в сообщении суда.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда города Киева от 3 января 2017 года, которым для Курченко избиралась мера пресечения в виде ареста.

Коллегия судей оставила без изменений определение Печерского районного суда города Киева и не удовлетворила апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах Курченко.