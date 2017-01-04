Печерский суд заочно арестовал Курченко

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об избрании меры пресечения в виде ареста бизнесмену Сергею Курченко, сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

"3 января повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему (Курченко — Ред.) меры пресечения — содержание под стражей следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление ", — сказано в сообщении.