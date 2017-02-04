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    Общество

    Суд арестовал координатора "схемы Курченко" с залогом 20 млн грн

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    Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу задержанного 3 февраля в Днепре предпринимателя, подозреваемого в причастности к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Суд постановил заключить под стражу с правом внесения залога в 20 млн грн предпринимателя, подозреваемого в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область по так называемой "схеме" беглого олигарха Сергея Курченко.

    Задержание экс-главы топливной компании Курченко Кошеля
    ГПУ/Youtube
    Задержание экс-главы топливной компании Курченко

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморский райсуд Одессы сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу задержанного 3 февраля в Днепре предпринимателя, подозреваемого в причастности к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов, передает УНИАН.

    "Также судом определен размер залога в 20 млн грн", — добавили в ведомстве.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Одесская прокуратура совместно с Национальной полицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер беглого бизнесмена Сергея Курченко.

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