Суд арестовал координатора "схемы Курченко" с залогом 20 млн грн

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Суд постановил заключить под стражу с правом внесения залога в 20 млн грн предпринимателя, подозреваемого в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область по так называемой "схеме" беглого олигарха Сергея Курченко.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморский райсуд Одессы сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу задержанного 3 февраля в Днепре предпринимателя, подозреваемого в причастности к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов, передает УНИАН.

"Также судом определен размер залога в 20 млн грн", — добавили в ведомстве.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Одесская прокуратура совместно с Национальной полицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер беглого бизнесмена Сергея Курченко.